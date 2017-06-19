В Алтайском крае за последние несколько дней утонули трое детей

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Сегодня, 16:06.
Происшествия

За последние дни на водоемах в Алтайском крае утонули трое детей. Сейчас обстоятельства гибели детей уточняются, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Ребенок у воды.
Ребенок у воды. Фото: СС0.

16 июня во время купания на реке Ануй погиб 16-летний подросток, который приехал отдыхать вместе с одноклассниками и взрослыми.

Днём 18 июня в Каменском районе на реке Чертиниха около села Столбово утонул 5-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок был вместе со своим дедушкой на рыбалке. Мальчик зашел на подвесной мост, оступился и упал в воду. Спасти ребенка не удалось.

Также по данным регионального правительства, в селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.

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