В Алтайском крае за последние несколько дней утонули трое детей

16 июня во время купания на реке Ануй погиб 16-летний подросток, который приехал отдыхать вместе с одноклассниками и взрослыми.

Днём 18 июня в Каменском районе на реке Чертиниха около села Столбово утонул 5-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок был вместе со своим дедушкой на рыбалке. Мальчик зашел на подвесной мост, оступился и упал в воду. Спасти ребенка не удалось.

Также по данным регионального правительства, в селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.