В Алтайском крае за последние несколько дней утонули трое детей

За последние дни на водоемах в Алтайском крае утонули трое детей. Сейчас обстоятельства гибели детей уточняются, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
16 июня во время купания на реке Ануй погиб 16-летний подросток, который приехал отдыхать вместе с одноклассниками и взрослыми.
Днём 18 июня в Каменском районе на реке Чертиниха около села Столбово утонул 5-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок был вместе со своим дедушкой на рыбалке. Мальчик зашел на подвесной мост, оступился и упал в воду. Спасти ребенка не удалось.
Также по данным регионального правительства, в селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.
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