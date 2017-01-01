В Барнауле закрыли НПЦ "Наследие", который охранял исторические памятники

Научно-производственный центр "Наследие", который инспектировал памятники культуры регионального значения, ликвидирован, сообщает телеканал "Город". 14 февраля 21 сотрудник написали заявление об увольнении. Функции учреждения возьмет на себя новое ведомство, которое пока не работает в полной мере.
27 декабря 2016 года губернатор края Александр Карлин подписал указ о создании с 1 января 2017 года краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия (Алтайохранкультура). Возглавил его Александр Урбах, который до этого управлял Госинспекцией Алтайского края. Новой структуре передали функции управления Алтайского края по культуре и архивному делу, которое и было учредителем НПЦ "Наследие".
Накануне сотрудники "Наследия" написали заявление об увольнении, хотя вплоть до 13 февраля не знали о таких перспективах. Последний день работы - 16 апреля. Как сообщили altapress.ru уволенные, никому не предложили место в новом учреждении. Также под вопросом судьба накопленного архива "Наследия". Сейчас в НПЦ начала работать ликвидационная комиссия. Проработает учреждение до 1 июня.
Между тем "Алтайохранкультура" в полной мере не приступила к работе и не сформировала штат сотрудников, сообщает "Город".
Справка
НПЦ "Наследию" в этом году исполняется 25 лет. Центр выполнял технические поручения управления культуры: сотрудники выезжали на месторасположения объекта, изучали его состояние, формировали зоны охраны памятников.
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