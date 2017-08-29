По Алтайскому краю "гуляет" новый вид телефонного мошенничества

Полицейские Бийска проводят проверки по новым фактам мошенничества, зарегистрированным в течение суток. С заявлением в полицию обратились двое горожан, пострадавших от действий одного и того же злоумышленника, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне оба пострадавших получили SMS с информацией о том, что с их банковской карты ошибочно списали денежных средств. Вместо того, чтобы проверить баланс карты и убедиться, что информация недостоверная, каждый из пострадавших позвонил на указанный в сообщении номер телефона и вступил в диалог с неизвестным.
Забыв про бдительность, бийчане сообщили мошеннику свои персональные данные и полученный электронный код доступа. После этого с банковской карты одного из пострадавших списали около 30 тысяч рублей, у другого — более 46 тысяч рублей.
В ходе предварительной проверки полицейские установили, что пострадавшие получили сообщения с номера, зарегистрированного на жителя Новосибирска. расследование продолжается.
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