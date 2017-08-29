По Алтайскому краю "гуляет" новый вид телефонного мошенничества

1576
Сегодня, 16:16.
Происшествия

Полицейские Бийска проводят проверки по новым фактам мошенничества, зарегистрированным в течение суток. С заявлением в полицию обратились двое горожан, пострадавших от действий одного и того же злоумышленника, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон.
Смартфон. Фото: СС0.

Накануне оба пострадавших получили SMS с информацией о том, что с их банковской карты ошибочно списали денежных средств. Вместо того, чтобы проверить баланс карты и убедиться, что информация недостоверная, каждый из пострадавших позвонил на указанный в сообщении номер телефона и вступил в диалог с неизвестным.

Телефонное мошенничество.
Телефонное мошенничество.

Забыв про бдительность, бийчане сообщили мошеннику свои персональные данные и полученный электронный код доступа. После этого с банковской карты одного из пострадавших списали около 30 тысяч рублей, у другого — более 46 тысяч рублей.

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что пострадавшие получили сообщения с номера, зарегистрированного на жителя Новосибирска. расследование продолжается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров