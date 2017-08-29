По Алтайскому краю "гуляет" новый вид телефонного мошенничества

Накануне оба пострадавших получили SMS с информацией о том, что с их банковской карты ошибочно списали денежных средств. Вместо того, чтобы проверить баланс карты и убедиться, что информация недостоверная, каждый из пострадавших позвонил на указанный в сообщении номер телефона и вступил в диалог с неизвестным.

Телефонное мошенничество.

Забыв про бдительность, бийчане сообщили мошеннику свои персональные данные и полученный электронный код доступа. После этого с банковской карты одного из пострадавших списали около 30 тысяч рублей, у другого — более 46 тысяч рублей.

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что пострадавшие получили сообщения с номера, зарегистрированного на жителя Новосибирска. расследование продолжается.