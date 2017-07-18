В Алтайском крае завершился юбилейный региональный этап федеральной программы "100 лучших товаров России"

Региональные конкурсы "Лучший алтайский товар года" и "Лучшая услуга года" нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России", они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе "100 лучших товаров России" получают "Лауреаты" региональных конкурсов качества.

В этом году эксперты оценили качество 60 товаров и услуг 31 предприятия края. 58 товаров и услуг 30 компаний получили самые высокие оценки экспертов и стали "Лауреатами" конкурсов. Звания "Дипломанта I степени" удостоены два товара двух компаний. Товары и услуги эксперты оценивали в номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Услуги для населения", "Изделия народных и художественных промыслов".

Качество товаров и услуг оценивается по критериям конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России". Проверяется соответствие нормативно-технической документации конкурсанта существующим требованиям, отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора, оцениваются потребительские свойства, экологичность, безопасность и др. Однотипные товары шифруются, продукция зернопереработки проходит также лабораторную экспертизу.

В экспертную комиссию конкурсов входят представители контролирующих и сертифицирующих органов, профессиональных объединений: Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю; Отдела (инспекции) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта; Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, Алтайской торгово-промышленной палаты и др.

Церемония награждения победителей конкурсов по традиции пройдет во Всемирный день качества. Тогда же станут известны товары и услуги, которые войдут в почетный список Федеральной Программы "100 лучших товаров России" по итогам 2017 года. Вместе с победителями конкурсов получат награды и компании из списка "Золотые бренды Алтая". В него входят предприятия-лидеры в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.

Более подробная информация о конкурсах: www.lat.altfair.ru.

Организаторы конкурсов:

Некоммерческое партнерство "Алтайский союз предпринимателей";

ООО "Современные выставочные технологии".

Соорганизаторы конкурсов:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;

Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта;

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай";

Алтайская торгово-промышленная палата;

ООО "Алтайсертифика";

Союз промышленников Алтайского края;

ООО "Алтайагрохимсертифика";

Алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

Партнеры конкурсов:

Союз зернопереработчиков Алтая;

Алтайская региональная ассоциация "Алтайское гостеприимство";

ИД "Алтапресс".