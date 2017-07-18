В Алтайском крае завершился юбилейный региональный этап федеральной программы "100 лучших товаров России"

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Сегодня, 08:09.
Новости компаний

Эксперты определили победителей краевых конкурсов качества "Лучший алтайский товар 2017 года" и "Лучшая услуга 2017 года". В этом году алтайскому конкурсу качества исполнилось 20 лет.

20 лет выбираем качество!
20 лет выбираем качество! Иллюстрация: предоставлено организаторами мероприятия.

Региональные конкурсы "Лучший алтайский товар года" и "Лучшая услуга года" нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России", они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе "100 лучших товаров России" получают "Лауреаты" региональных конкурсов качества.

В этом году эксперты оценили качество 60 товаров и услуг 31 предприятия края. 58 товаров и услуг 30 компаний получили самые высокие оценки экспертов и стали "Лауреатами" конкурсов. Звания "Дипломанта I степени" удостоены два товара двух компаний. Товары и услуги эксперты оценивали в номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Услуги для населения", "Изделия народных и художественных промыслов".

Качество товаров и услуг оценивается по критериям конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России". Проверяется соответствие нормативно-технической документации конкурсанта существующим требованиям, отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора, оцениваются потребительские свойства, экологичность, безопасность и др. Однотипные товары шифруются, продукция зернопереработки проходит также лабораторную экспертизу.

В экспертную комиссию конкурсов входят представители контролирующих и сертифицирующих органов, профессиональных объединений: Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю; Отдела (инспекции) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта; Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, Алтайской торгово-промышленной палаты и др.

Церемония награждения победителей конкурсов по традиции пройдет во Всемирный день качества. Тогда же станут известны товары и услуги, которые войдут в почетный список Федеральной Программы "100 лучших товаров России" по итогам 2017 года. Вместе с победителями конкурсов получат награды и компании из списка "Золотые бренды Алтая". В него входят предприятия-лидеры в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.

Более подробная информация о конкурсах: www.lat.altfair.ru.

Организаторы конкурсов:

  • Некоммерческое партнерство "Алтайский союз предпринимателей";
  • ООО "Современные выставочные технологии".

Соорганизаторы конкурсов:

  • Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;
  • Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта;
  • ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай";
  • Алтайская торгово-промышленная палата;
  • ООО "Алтайсертифика";
  • Союз промышленников Алтайского края;
  • ООО "Алтайагрохимсертифика";
  • Алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

Партнеры конкурсов:

  • Союз зернопереработчиков Алтая;
  • Алтайская региональная ассоциация "Алтайское гостеприимство";
  • ИД "Алтапресс".

Лауреат

Продовольственные товары

1. ЗАО "Алейскзернопродукт" имени С.Н. Старовойтова

  • Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки.
  • Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев.
  • Макаронные изделия группы "В" высшего сорта
  • Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
  • Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта

2. ООО "Алтай – Селигор"

  • Масла растительные нерафинированные ТМ "Алтай-Селигор" в ассортименте: масло кедровое, масло кедровое с живицей, масло льняное, масло облепиховое

3. ООО "Алтайская Бурёнка"

  • Кефир 2,5% ТМ "Алтайская Буренка"
  • Сметана 15% ТМ "Алтайская Буренка"
  • Творог 5% ТМ "Алтайская Буренка"

4. ООО "Алтайхолод"

  • Мороженое пломбир ванильный в вафлях ТМ "Настоящий"
  • Мороженое пломбир ванильный во взбитой шоколадной глазури ТМ "Настоящий"

5. ООО "Барнаульская водяная компания"

  • Вода питьевая расфасованная высшей категории качества "Легенда жизни" Детская"

6. АО "Барнаульский молочный комбинат"

  • Продукт молочный йогурт фруктовый с компонентами в ассортименте: клубника, земляника; персик, абрикос; груша, банан, злаки; яблоко, злаки
  • Сыр полутвердый "Алтайский", "Советский" с массовой долей жира в сухом веществе 50%
  • Творожный сырок с массовой долей жира 8% в ассортименте: с ванилином, с изюмом

7. ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

  • Вода искусственно минерализованная "Содовая столовая"
  • Напиток безалкогольный газированный "ГРУШЕВЫЙ"
  • Напиток безалкогольный газированный "ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС" ТМ "Cood Strips" в стеклобутылке 0,5 л.
  • Напиток безалкогольный "Черный чай со вкусом лимона" негазированный пастеризованный

8. ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

  • "Коктейль Бронкс апельсин" – напиток безалкогольный

9. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана"

  • Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт (производитель ЗАО "Табунский элеватор")
  • Мука пшеничная хлебопекарная, первый сорт (производитель АО "Коротоякский элеватор")
  • Хлопья овсяные вид "Геркулес" (производитель ЗАО "Табунский элеватор")

10. ОАО "Иткульский спиртзавод"

11. ИП Кошмак С. А.

  • Полуфабрикаты замороженные "Вареники с картофелем и грибами"

12. ООО "Мороз"

  • Пельмени Классические ТМ "Большая кастрюля"
  • Пельмени C говядиной и свининой ТМ "4 сочных порции"

13. ООО "Научно-производственное предприятие "Интер-Масло"

  • Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта "Интер"

14. ООО "Ребрихинская продовольственная компания"

  • Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
  • Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
  • Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт

15. ООО "Родник"

  • Паста томатная

16. ООО "Торговый дом "Киприно"

  • Масло сливочное "Алтайское" м.д.ж. 82% (производитель ООО "Кипринский маслосырзавод")
  • Сыр "Мастер Алтайский Сыродел" (производитель ООО "Третьяковский маслосырзавод")
  • Сыр "Молочный" (производитель ООО "Троицкий маслосыродел")

17. ООО Торговый Дом "Морозко"

  • Пельмени "Домашние" ТМ "Сальников"

Продукция производственно-технического назначения

1. ООО "Акватрон- БХК"

  • Герметик "Акватрон-8" (смесь сухая растворная дисперсная ремонтно-гидроизоляционная)

2. АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения"

  • Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный АГС 22-2У.М

3. ООО "Бийский лесхоз"

  • Мебельный щит клееный

Промышленные товары для населения

1. ООО "Ахтамар"

  • Набор мягкой мебели "Элизабет"

2. АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

  • Электросушилка бытовая "Ротор" СШ-002 с пятью прозрачными решетками

3. АО "Литком ЛДВ"

  • ДКГ-7С дверка каминная герметичная "Светлица"
  • Серия поворотных задвижек (ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3)

4. ООО "Ренессанс Косметик"

  • Порошок стиральный "Универсальный" ("Universal") для стирки белья

5. ООО "Руно"

  • Обувь валяная грубошерстная (Мамонтовские валенки)

Услуги для населения

1. Отель "Благодать (ООО "Вираж")

  • Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства

2. ЗАО "Гостиница "Турист"

  • Оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере общественного питания и отдыха

3. ООО "Услуга +"

  • Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

4. ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул)

  • Медицинские услуги

Изделия народных и художественных промыслов

5. ООО "Алтайский бочонок"

  • Деревянная кадочка с резной пчёлкой

Дипломант I степени

Продовольственные товары

1. ООО "ПТК Гермес"

  • Продукт мясной колбаса варено-копченая категория В "Кремлевская"

2. ООО "Родник"

  • Нектар яблочный.

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