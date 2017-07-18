В Алтайском крае завершился юбилейный региональный этап федеральной программы "100 лучших товаров России"

Эксперты определили победителей краевых конкурсов качества "Лучший алтайский товар 2017 года" и "Лучшая услуга 2017 года". В этом году алтайскому конкурсу качества исполнилось 20 лет.
Региональные конкурсы "Лучший алтайский товар года" и "Лучшая услуга года" нацелены на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение качественной продукции на внутренние и межрегиональные рынки, стимулирование роста общественного интереса к продукции местных производителей. Являясь региональным отборочным туром конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России", они ежегодно дают возможность алтайским товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. Право представлять регион в Федеральной Программе "100 лучших товаров России" получают "Лауреаты" региональных конкурсов качества.
В этом году эксперты оценили качество 60 товаров и услуг 31 предприятия края. 58 товаров и услуг 30 компаний получили самые высокие оценки экспертов и стали "Лауреатами" конкурсов. Звания "Дипломанта I степени" удостоены два товара двух компаний. Товары и услуги эксперты оценивали в номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Услуги для населения", "Изделия народных и художественных промыслов".
Качество товаров и услуг оценивается по критериям конкурса Федеральной Программы "100 лучших товаров России". Проверяется соответствие нормативно-технической документации конкурсанта существующим требованиям, отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора, оцениваются потребительские свойства, экологичность, безопасность и др. Однотипные товары шифруются, продукция зернопереработки проходит также лабораторную экспертизу.
В экспертную комиссию конкурсов входят представители контролирующих и сертифицирующих органов, профессиональных объединений: Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю; Отдела (инспекции) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта; Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, Алтайской торгово-промышленной палаты и др.
Церемония награждения победителей конкурсов по традиции пройдет во Всемирный день качества. Тогда же станут известны товары и услуги, которые войдут в почетный список Федеральной Программы "100 лучших товаров России" по итогам 2017 года. Вместе с победителями конкурсов получат награды и компании из списка "Золотые бренды Алтая". В него входят предприятия-лидеры в производстве качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.
Более подробная информация о конкурсах: www.lat.altfair.ru.
Организаторы конкурсов:
- Некоммерческое партнерство "Алтайский союз предпринимателей";
- ООО "Современные выставочные технологии".
Соорганизаторы конкурсов:
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю;
- Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, СМТУ Росстандарта;
- ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай";
- Алтайская торгово-промышленная палата;
- ООО "Алтайсертифика";
- Союз промышленников Алтайского края;
- ООО "Алтайагрохимсертифика";
- Алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна".
Партнеры конкурсов:
- Союз зернопереработчиков Алтая;
- Алтайская региональная ассоциация "Алтайское гостеприимство";
- ИД "Алтапресс".
Лауреат
Продовольственные товары
1. ЗАО "Алейскзернопродукт" имени С.Н. Старовойтова
- Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки.
- Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев.
- Макаронные изделия группы "В" высшего сорта
- Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
- Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
2. ООО "Алтай – Селигор"
- Масла растительные нерафинированные ТМ "Алтай-Селигор" в ассортименте: масло кедровое, масло кедровое с живицей, масло льняное, масло облепиховое
3. ООО "Алтайская Бурёнка"
- Кефир 2,5% ТМ "Алтайская Буренка"
- Сметана 15% ТМ "Алтайская Буренка"
- Творог 5% ТМ "Алтайская Буренка"
4. ООО "Алтайхолод"
- Мороженое пломбир ванильный в вафлях ТМ "Настоящий"
- Мороженое пломбир ванильный во взбитой шоколадной глазури ТМ "Настоящий"
5. ООО "Барнаульская водяная компания"
- Вода питьевая расфасованная высшей категории качества "Легенда жизни" Детская"
6. АО "Барнаульский молочный комбинат"
- Продукт молочный йогурт фруктовый с компонентами в ассортименте: клубника, земляника; персик, абрикос; груша, банан, злаки; яблоко, злаки
- Сыр полутвердый "Алтайский", "Советский" с массовой долей жира в сухом веществе 50%
- Творожный сырок с массовой долей жира 8% в ассортименте: с ванилином, с изюмом
7. ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"
- Вода искусственно минерализованная "Содовая столовая"
- Напиток безалкогольный газированный "ГРУШЕВЫЙ"
- Напиток безалкогольный газированный "ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС" ТМ "Cood Strips" в стеклобутылке 0,5 л.
- Напиток безалкогольный "Черный чай со вкусом лимона" негазированный пастеризованный
8. ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"
- "Коктейль Бронкс апельсин" – напиток безалкогольный
9. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана"
- Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт (производитель ЗАО "Табунский элеватор")
- Мука пшеничная хлебопекарная, первый сорт (производитель АО "Коротоякский элеватор")
- Хлопья овсяные вид "Геркулес" (производитель ЗАО "Табунский элеватор")
10. ОАО "Иткульский спиртзавод"
11. ИП Кошмак С. А.
- Полуфабрикаты замороженные "Вареники с картофелем и грибами"
12. ООО "Мороз"
- Пельмени Классические ТМ "Большая кастрюля"
- Пельмени C говядиной и свининой ТМ "4 сочных порции"
13. ООО "Научно-производственное предприятие "Интер-Масло"
- Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта "Интер"
14. ООО "Ребрихинская продовольственная компания"
- Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
- Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
- Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт
15. ООО "Родник"
- Паста томатная
16. ООО "Торговый дом "Киприно"
- Масло сливочное "Алтайское" м.д.ж. 82% (производитель ООО "Кипринский маслосырзавод")
- Сыр "Мастер Алтайский Сыродел" (производитель ООО "Третьяковский маслосырзавод")
- Сыр "Молочный" (производитель ООО "Троицкий маслосыродел")
17. ООО Торговый Дом "Морозко"
- Пельмени "Домашние" ТМ "Сальников"
Продукция производственно-технического назначения
1. ООО "Акватрон- БХК"
- Герметик "Акватрон-8" (смесь сухая растворная дисперсная ремонтно-гидроизоляционная)
2. АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения"
- Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный АГС 22-2У.М
3. ООО "Бийский лесхоз"
- Мебельный щит клееный
Промышленные товары для населения
1. ООО "Ахтамар"
- Набор мягкой мебели "Элизабет"
2. АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"
- Электросушилка бытовая "Ротор" СШ-002 с пятью прозрачными решетками
3. АО "Литком ЛДВ"
- ДКГ-7С дверка каминная герметичная "Светлица"
- Серия поворотных задвижек (ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3)
4. ООО "Ренессанс Косметик"
- Порошок стиральный "Универсальный" ("Universal") для стирки белья
5. ООО "Руно"
- Обувь валяная грубошерстная (Мамонтовские валенки)
Услуги для населения
1. Отель "Благодать (ООО "Вираж")
- Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства
2. ЗАО "Гостиница "Турист"
- Оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере общественного питания и отдыха
3. ООО "Услуга +"
- Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
4. ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул)
- Медицинские услуги
Изделия народных и художественных промыслов
5. ООО "Алтайский бочонок"
- Деревянная кадочка с резной пчёлкой
Дипломант I степени
Продовольственные товары
1. ООО "ПТК Гермес"
- Продукт мясной колбаса варено-копченая категория В "Кремлевская"
2. ООО "Родник"
- Нектар яблочный.