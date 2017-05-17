В Алтайском крае женщина попалась на удочку мошенников, которые посулили ей выплату от банка

В Егорьевском районе местная жительница пострадала от мошенников. Злоумышленники похитили с ее карты 10 000 рублей. Женщине "запудрили мозги" информацией о выплате от банка.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, рано утром на телефон потерпевшей поступил звонок. Неизвестная женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что женщине как постоянной клиентке положена денежная выплата в размере 30 рублей на каждую потраченную 1 000 рублей, и в настоящее время у нее на счете накопились 2 000 рублей. Чтобы активировать эту сумму, "сотрудница банка" предложила сообщить номер карты, цифры на обратной стороне и приходящие на сотовый телефон потерпевшей коды. После этого мошенница отключилась. Далее на сотовый телефон потерпевшей стали приходить смс-сообщения о снятии с ее счета денежных средств.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что абонентский номер мошенников зарегистрирован в Москве.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Полицейские предупреждают: если вам звонят незнакомые лица, представляются сотрудниками банка и просят сообщить данные банковской карты — это мошенничество. Будьте бдительны! Ни в коем случае не сообщайте по телефону данные банковских карт и приходящие коды активации приходящие в смс-сообщениях неизвестным лицам.
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