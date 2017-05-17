В Алтайском крае женщина попалась на удочку мошенников, которые посулили ей выплату от банка

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, рано утром на телефон потерпевшей поступил звонок. Неизвестная женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что женщине как постоянной клиентке положена денежная выплата в размере 30 рублей на каждую потраченную 1 000 рублей, и в настоящее время у нее на счете накопились 2 000 рублей. Чтобы активировать эту сумму, "сотрудница банка" предложила сообщить номер карты, цифры на обратной стороне и приходящие на сотовый телефон потерпевшей коды. После этого мошенница отключилась. Далее на сотовый телефон потерпевшей стали приходить смс-сообщения о снятии с ее счета денежных средств.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что абонентский номер мошенников зарегистрирован в Москве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские предупреждают: если вам звонят незнакомые лица, представляются сотрудниками банка и просят сообщить данные банковской карты — это мошенничество. Будьте бдительны! Ни в коем случае не сообщайте по телефону данные банковских карт и приходящие коды активации приходящие в смс-сообщениях неизвестным лицам.