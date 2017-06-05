В Алтайском крае женщина попыталась продать не свою квартиру

По данным следствия, жительница Рубцовска узнала, что в одной из квартир в малосемейном общежитии по улице Тихвинская никто не живет, а комната находится в реестре объектов муниципальной собственности города. Женщина разместила в газете объявление о ее продаже. Информацией заинтересовался местный житель. Продавец представилась наследницей умершего владельца комнаты и предложила покупателю внести залог 100 тысяч рублей до момента вступления ее в наследство. Мужчина согласился с условиями сделки и передал женщине в качестве залога вышеуказанную сумму. О том, что его обманули, он узнал через несколько месяцев и обратился в полицию.

Теперь женщине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, связанного с продажей недвижимости, полиция рекомендует при заключении сделки проверять информацию о предыдущем собственнике квартиры или дома, а в случае сомнения обращаться в агентство недвижимости или юристу.