В Алтайском крае женщина поплатилась за оскорбительные SMS

По данным краевой прокуратуры, в феврале 2017 года рубцовчанка материла свою знакомую, звоня ей по телефону и присылая sms-сообщения. Факты ее вызывающего поведения подтвердила запись телефонного разговора и тексты входящих сообщений, данные от оператора сотовой связи об абонентских соединениях, а также показания свидетеля.

По результатом проверки возбудили административное дело. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Справка

Статья 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", т.е. унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме, предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере от одной до 3-х тысяч рублей; на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. оскорбление в публичной форме влечет за собой большие штрафы.