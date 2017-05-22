В Алтайском крае женщина поплатилась за оскорбительные SMS

В Рубцовске осудили местную жительницу, которая унизила честь и достоинство знакомой, рассылая ей SMS с оскорблениями. Женщина также звонила неприятельнице и оскорбляла ее в ходе разговора.
По данным краевой прокуратуры, в феврале 2017 года рубцовчанка материла свою знакомую, звоня ей по телефону и присылая sms-сообщения. Факты ее вызывающего поведения подтвердила запись телефонного разговора и тексты входящих сообщений, данные от оператора сотовой связи об абонентских соединениях, а также показания свидетеля.
По результатом проверки возбудили административное дело. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
Справка
Статья 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", т.е. унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме, предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере от одной до 3-х тысяч рублей; на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. оскорбление в публичной форме влечет за собой большие штрафы.
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