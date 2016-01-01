В Алтайском крае женщина воровала у матери лекарства и продавала наркоманам

В августе 2016 года женщина похитила у своей матери не менее двух ампул лекарства, которое ей выписали по медицинским показателям. Препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество, она продала заранее подысканному покупателю. Спустя несколько дней, обвиняемая аналогичным образом похитила у матери три ампулы с препаратом, которое тоже продала.

За незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт сильнодействующих веществ, а также хищение препарата, женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.