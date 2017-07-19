В Алтайском крае женщина заставила маленького сына обокрасть магазин

По предварительным данным, накануне ночью женщина разбила кирпичом окно в местном магазине. После этого она заставила своего малолетнего сына проникнуть в магазин и похитить 40 тысяч рублей. Ребенок залез в магазин через разбитое стекло, вытащил деньги из кассы и передал их матери.

Кражу обнаружили утром. В этот же день задержали подозреваемую. Часть денег женщина уже успела потратить на покупку алкоголя.

Известно, что гражданку уже не раз привлекали к уголовной ответственности.