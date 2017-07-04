Жителям подтапливаемого Рубцовска выделили 30 миллионов рублей

Жителям Рубцовска, чьи дома и приусадебные участки пострадали от подтопления весной и летом 2017 года, из краевого бюджета выделены субсидии на общую сумму 30 миллионов рублей. Распоряжение об этом 4 июля подписал губернатор края Александр Карлин.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Средства передаются администрации города Рубцовска, которая обязана предусмотреть порядок оказания материальной поддержки жителям города. Проект этого документа уже имеется и в ближайшие несколько дней будет выпущен. Средства начнут выплачивать людям в начале следующей недели.
Выплачивать будут по 10 тысяч рублей на каждый подтопленный приусадебный участок и по 20 тысяч рублей на каждый жилой дом, в который вода зашла на уровень пола, сообщает официальный сайт региона.
В мае из краевого бюджета для Рубцовска уже было выделено 10 миллионов рублей на неотложные работы по минимизации материального ущерба, связанного с подтоплением двух жилых поселков в городе: строительство дорог, водоотводных каналов, выполнение других работ.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Специалисты прорабатывают вопросы выполнения дополнительных работ, чтобы минимизировать уже причиненный ущерб и подтопление жилых районов Рубцовска в последующие периоды. Это проектные работы, проведение соответствующих экспертиз и в дальнейшем выполнение необходимых работ по созданию ирригационных и других сооружений. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края.
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