Жителям подтапливаемого Рубцовска выделили 30 миллионов рублей

Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Подтопленный Рубцовск. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели в подтопленном Рубцовске. Фото: 22.mchs.gov.ru. МЧС устраняет последствия подтопления в Рубцовске. Фото: 22.mchs.gov.ru. МЧС устраняет последствия подтопления в Рубцовске. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Средства передаются администрации города Рубцовска, которая обязана предусмотреть порядок оказания материальной поддержки жителям города. Проект этого документа уже имеется и в ближайшие несколько дней будет выпущен. Средства начнут выплачивать людям в начале следующей недели.

Выплачивать будут по 10 тысяч рублей на каждый подтопленный приусадебный участок и по 20 тысяч рублей на каждый жилой дом, в который вода зашла на уровень пола, сообщает официальный сайт региона.

В мае из краевого бюджета для Рубцовска уже было выделено 10 миллионов рублей на неотложные работы по минимизации материального ущерба, связанного с подтоплением двух жилых поселков в городе: строительство дорог, водоотводных каналов, выполнение других работ.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: