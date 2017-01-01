В алтайском парламенте готовят законопроект об охране Телецкого озера

Работы над проектом закона "Об охране Телецкого озера" сформирована рабочая группа, которая провела пять заседаний и уже подготовила рабочий вариант законопроекта, заявил председатель Госсобрания Владимир Тюленин.

"В сфере экологического законодательства страны наш регион не однажды выступал пионером. Народные депутаты Горно-Алтайской советской социалистической республики не только активно полемизировали по вопросам охраны от загрязнения и истощения жемчужины Алтая — Телецкого озера. 3 июля 1991 года они приняли республиканский закон "О статусе Телецкого озера", в котором Телецкое озеро признается "особо ценной и особо охраняемой территорией". Республиканскому комитету по экологии и природопользованию вменялось в обязанность с привлечением специалистов ежегодно проводить комплексную проверку состояния дел с охраной и сбережением Телецкого озера. Кстати, на тот момент это был единственный в стране законодательный акт в отношении охраны огромного природного водного резервуара. Но, в силу разных причин, в дальнейшем он был отменен", — сказал Тюлентин.

В 2009 году республиканский парламент вновь вернулся к обсуждению закона об охране Телецкого озера, которое к тому времени уже было отнесено к числу пяти объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

"Сегодня, когда в своем декабрьском послании президент страны поднял вопрос о необходимости сохранения знаковых для страны природных символов — Байкала, Волги, Телецкого озера — депутатский корпус активней займется некогда поднимаемой проблемой. Расширение сферы хозяйственной деятельности на берегах Телецкого озера оказывает негативное воздействие на целостность сложных естественных экологических систем, влечет за собой ухудшение экологической обстановки, истощение природных ресурсов", — заявил парламентарий, пишут "Новости Горного Алтая".