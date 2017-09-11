В алтайском Пенсионном фонде пояснили, положена ли доплата к пенсии за большой стаж

О доплате к пенсии для жителей России, имеющих стаж работы более 35 лет, пишут многие ресурсы. Но только неофициальные — на сайтах региональных отделений ПФР такой информации нет. Якобы за 35 лет стажа добавят один пенсионный бал, за 40 — целых пять.

Но в отделении ПФР по Алтайском краю пояснили: какие-либо доплаты за трудовой стаж действующим законодательством не предусмотрены. Вся информация на интернет-ресурсах о доплатах к пенсии за стаж 35-40 лет недостоверна. В ПФР посоветовали пользоваться официальными источниками информации — сайтом ПФР.

В отделении ПФР ответили и на другие вопросы, связанные с назначением пенсий.

— Положена ли мне надбавка к пенсии на детей, если на пенсию ушла в 2007 году?

— Надбавки к пенсии действующим законодательством не предусмотрены. На детей, находящихся на иждивении, пенсионерам устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере. В данном случае речь может идти о перерасчете пенсии в связи с заменой периодов работы периодами ухода за детьми до полутора лет.

Перерасчет пенсии с учетом пенсионных коэффициентов за периоды ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет производится по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. Поэтому вы можете обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии, предоставив свидетельства о рождении детей. Если замена периодов работы периодами ухода будет вам выгодна и приведет к увеличению размера пенсии, вам сделают перерасчет пенсии.

— Можно ли получить надбавку к пенсии за службу в армии?

— Действующим законодательством предусмотрено исключение из стажа "нестрахового" периода - военной службы по призыву с начислением за этот период пенсионных коэффициентов. Если это выгодно. Такая замена производится на основании заявления, которое подается в клиентскую службу по месту получения пенсии.

— Мне уходить на пенсию в 2018 году. Сколько стажа и пенсионных баллов я должна иметь?

— В 2018 году для назначения пенсии требуется 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных баллов. Рассчитать, сколько вам начислено пенсионных баллов при вашей зарплате, можно на сайте ПФР.

— У меня вопрос по досрочному назначению пенсии. Я более 10 лет проработал в селе на КамАЗе-длинномере (большегруз). Могу ли выйти на пенсию ранее 60 лет?

— Досрочные пенсии за работу с тяжелыми условиями труда назначаются строго в соответствии с утвержденными Списками льготных профессий. Должность "водитель КамАЗа" Списками не предусмотрена. Поэтому право на досрочное установление страховой пенсии по старости у Вас отсутствует.

— В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда увидела информацию о начисленных мне баллах за 2015 и 2016 годы. У меня достаточно высокий заработок, а вот баллов за 2015 год всего 7,39 и за 2016 год – 7,83. Правильная ли информация в личном кабинете?

— Правильная. Законом "О страховых пенсиях" предусмотрено максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента: в 2015 году – 7,39, в 2016 году – 7,83, в 2017 году – 8,26 и так далее до достижения в 2021 году величины 10.