В алтайском Пенсионном фонде рассказали о причинах масштабной оптимизации

Оптимизация структуры алтайского отделения Пенсионного фонда России началась еще в 2015 году. Тогда несколько районных управлений начали сливать в одно межрайонное. Часть функций, не связанных с приемом клиентов, которые раньше выполняли на уровне районного управления (административные, хозяйственные и ряд других), передали в укрупненные управления.

Борис Трофимов.

На старте оптимизации в крае было 63 юрлиц - городских и районных управлений ПФР. Сегодня, когда завершился первый этап оптимизации, осталось 18. "Тем самым мы добились экономии средств на содержание", - сказал Борис Трофимов. Только в прошлом году в ПФР по Алтайскому краю отказались от 1 тыс. квадратных метров арендованных площадей. Трофимов также сказал о сокращении автопарка на 17 автомобилей.

Сокращены были и штаты - под сокращение попали руководители территориальных подразделений, бухгалтера, хозяйственники. Одновременно идет и прием новых сотрудников - там, где произошло укрупнение. Принимают, в основном, людей до 40 лет.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Мы сократили персонал, скажем, в Суетском районе, но приняли в Благовещенском. Благовещенка — как пример: она обслуживает четыре района. То есть сократили 15 человек, а в межрайонном управлении приняли шесть новых, которые работают с более высокой производительностью.

В городах и районах остались клиентские службы (в статусе отделов) — они не закрыты нигде. В них, как и раньше, принимают и граждан, и страхователей (работодателей). При этом сотрудники клиентских служб прошли переподготовку и каждый из них готов оказывать все виды услуг, которые оказывает ПФР — их 46. Как и раньше.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Мы не стали принимать меньше клиентов, очереди не увеличились. Скорость принятия решений о назначении пенсии от момента назначения до момента выплаты на сегодня 10 дней. Мы считаем, что ни качество предоставления, ни профессиональный уровень не падает. Производительность наших сотрудников возросла, в том числе за счет того, что мы разделили операционные процессы.

Надо сказать, что завершился только первый этап оптимизации, в дальнейшем в отделении ПФР будет происходить отработка внутренних процессов. И здесь есть над чем поработать.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Когда мы начали оптимизацию, нагрузка клиентской службы в Барнауле: один сотрудник в день принимает до 60 человек. При норме 30-35. В сельской местности 10-15 человек. Наша программа позволяет зафиксировать, сколько минут уходит на обслуживание клиента и по какому вопросу. Мы начали смотреть, почему такие различия. Оказалось, что в сельской местности тратится в 2-3 раза больше времени на прием людей. Ответ очевиден: новости, как там сосед, как соседка. А поговорить? Но это — не полномочия Пенсионного фонда.

При этом Трофимов признал, что перевод на стандарты современного офиса в сельской местности будет сложным с психологической точки зрения. Так или иначе, алтайский Пенсионный фонд стоит "на пороге создания центра обработки данных на уровне самого отделения" — это нечто вроде процессингового центра в банках.

Ранее в Пенсионном фонде России поясняли идею создания такого центра обработки данных так: в него будут переданы однотипные функции, выполнение которых возможно с применением безбумажной технологии. То есть начисление, прием и обработка отчетов работодателей, регистрация страхователей и учет платежей, ведение индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

В будущем же планируется полный переход на электронные технологии в процессе установления пенсии и предоставления услуг плательщикам и гражданам, централизация размещения заказов и закупок.