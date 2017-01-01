В алтайском поезде мужчина прихватил со своим багажом чужую сумку

В пути следования у студента барнаульского колледжа, возвращавшегося домой на каникулы, похитили сумку с личными вещами, документами и ноутбуком марки ASUS. Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму свыше 36 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался один из попутчиков потерпевшего, следующий с ним в одном вагоне. 57-летний житель Славгорода признался полицейским, что когда забирал свои вещи, обратил внимание на сумку внушительного размера, оставшуюся на полке. Хозяин багажа в то время спал, за действиями пожилого мужчины никто не наблюдал, поэтому он смело прихватил с собой и чужой багаж.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам кражи. В рамках расследования уголовного дела фигурант активно способствовал расследованию, написал явку с повинной и добровольной выдал похищенное им имущество. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.