В алтайском поезде мужчина прихватил со своим багажом чужую сумку

Транспортные полицейские раскрыли хищение багажа у пассажира поезда "Барнаул — Славгород", которое произошло в конце декабря 2016 года. Об этом сообщает УМВД на транспорте по СФО.
В пути следования у студента барнаульского колледжа, возвращавшегося домой на каникулы, похитили сумку с личными вещами, документами и ноутбуком марки ASUS. Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму свыше 36 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался один из попутчиков потерпевшего, следующий с ним в одном вагоне. 57-летний житель Славгорода признался полицейским, что когда забирал свои вещи, обратил внимание на сумку внушительного размера, оставшуюся на полке. Хозяин багажа в то время спал, за действиями пожилого мужчины никто не наблюдал, поэтому он смело прихватил с собой и чужой багаж.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам кражи. В рамках расследования уголовного дела фигурант активно способствовал расследованию, написал явку с повинной и добровольной выдал похищенное им имущество. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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