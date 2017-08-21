В алтайском селе открыли современный 3D-кинозал

18 августа в Кулунде состоялось открытие современного 3D-кинозала. В 2016 году местный дом культуры стал победителем всероссийского конкурса на получение материальной поддержки.
На выделенные Фондом кино 5 миллионов рублей приобрели специализированное оборудование, а на средства местного бюджета (2,3 млн. рублей) реконструировали зрительный зал.
В Алтайском крае это второй кинозал, работающий в современном формате. Первый открыли в Поспелихе, на очереди открытие подобных залов в Благовещенке и Змеиногорске.
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