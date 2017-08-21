В алтайском селе открыли современный 3D-кинозал

На выделенные Фондом кино 5 миллионов рублей приобрели специализированное оборудование, а на средства местного бюджета (2,3 млн. рублей) реконструировали зрительный зал.

В Алтайском крае это второй кинозал, работающий в современном формате. Первый открыли в Поспелихе, на очереди открытие подобных залов в Благовещенке и Змеиногорске.