В алтайском селе пьяные парни перевернулись на "шестёрке"

По предварительным данным, 20-летний водитель, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, ехал на ВАЗ-2106 по сельской улице. Он не справился с управлением, и автомобиль по ходу движения выбросило на обочину. Машина сбила ограждение и перевернулась.

В результате ДТП водитель и его 16-летний пассажир получили травмы. Им оказали медицинскую помощь в районной больнице.

В отношении водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав на вождение. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.