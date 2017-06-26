В алтайском селе пьяные парни перевернулись на "шестёрке"

25 июня около 1.00 в селе Крестьянка Мамонтовского района произошло ДТП. Молодой водитель без прав перевернулся на авто вместе с несовершеннолетним пассажиром.
По предварительным данным, 20-летний водитель, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, ехал на ВАЗ-2106 по сельской улице. Он не справился с управлением, и автомобиль по ходу движения выбросило на обочину. Машина сбила ограждение и перевернулась.
В результате ДТП водитель и его 16-летний пассажир получили травмы. Им оказали медицинскую помощь в районной больнице.
В отношении водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав на вождение. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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