В алтайском селе родился мальчик по имени Сказочный Аладдин

Ирина Сказочная,

жительница Смоленского района:

Мы с супругом одна из тех пар, которые познакомились в интернете. Мы с супругом смеемся, говорим — сказочное знакомство, сказочная фамилия, значит, и герои в семье должны появляться сказочные. Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится "Тысяча и одна ночь". Аладдин такой мальчик, вроде никчемный, а потом вырос в достойного юношу, поэтому мы даже не сильно колебались, когда это имя пришло, на слух оно так и легло. Мы все 9 месяцев так в животике его и называли.

Бабушки и дедушка не возражали против такого имени.

Ирина Сказочная,

жительница Смоленского района:

Единственный вопрос у них возник: как же его ласково называть? Но мы говорим, что мы серьезные люди, поэтому Аладдин и будет.

Сразу после рождения ребенка родители разместили в социальных сетях фотографию его свидетельства о рождении. Ежедневно они просматривают, как люди обсуждают это имя. Не все одобряют. Ирина к этому относится лояльно. "Может быть, через пару лет они расширят свои границы и увидят, что, оказывается, кроме их ракушки есть еще мир", — говорит женщина о тех, кто не понял их поступка.

На Аладдина у родителей уже большие семейные планы. Супруг Ирины, Алексей Сказочный, сейчас разрабатывает интеллектуальную спортивную игру, Аладдин должен стать частью этого семейного проекта.

Кстати, в семье есть еще один ребенок — шестиклассник Алексей.