В алтайском селе родился мальчик по имени Сказочный Аладдин

В Смоленском районе впервые родился малыш по имени Аладдин. У родителей Ирины и Алексея Сказочных не было никаких разногласий по поводу имени: так назвать ребенка родители решили еще девять месяцев назад. Этот случай стал одним из самых обсуждаемых в районе и соцсетях, сообщают "Вести Алтай".
Ирина Сказочная,
жительница Смоленского района:
Мы с супругом одна из тех пар, которые познакомились в интернете. Мы с супругом смеемся, говорим — сказочное знакомство, сказочная фамилия, значит, и герои в семье должны появляться сказочные. Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится "Тысяча и одна ночь". Аладдин такой мальчик, вроде никчемный, а потом вырос в достойного юношу, поэтому мы даже не сильно колебались, когда это имя пришло, на слух оно так и легло. Мы все 9 месяцев так в животике его и называли.
Бабушки и дедушка не возражали против такого имени.
Ирина Сказочная,
жительница Смоленского района:
Единственный вопрос у них возник: как же его ласково называть? Но мы говорим, что мы серьезные люди, поэтому Аладдин и будет.
Сразу после рождения ребенка родители разместили в социальных сетях фотографию его свидетельства о рождении. Ежедневно они просматривают, как люди обсуждают это имя. Не все одобряют. Ирина к этому относится лояльно. "Может быть, через пару лет они расширят свои границы и увидят, что, оказывается, кроме их ракушки есть еще мир", — говорит женщина о тех, кто не понял их поступка.
На Аладдина у родителей уже большие семейные планы. Супруг Ирины, Алексей Сказочный, сейчас разрабатывает интеллектуальную спортивную игру, Аладдин должен стать частью этого семейного проекта.
Кстати, в семье есть еще один ребенок — шестиклассник Алексей.
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