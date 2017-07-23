В алтайском селе задержали мужчину, который организовал наркопритон

В Алейском районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в организации наркопритона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. В его доме обнаружили около 0,5 кг марихуаны.
Накануне полицейские задержали 49-летнего мужчину, который в течении месяца систематически предоставлял свой дом людям для потребления наркотиков.
Сотрудники полиции изъяли у него около 500 гр марихуаны и приспособления для потребления наркотических средств. Мужчина пояснил правоохранителям, что дикорастущую коноплю он собрал на территории своего приусадебного участка для собственного потребления.
В отношении сельчанина возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
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