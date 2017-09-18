В алтайском веревочном парке вновь упал ребенок

По версии следствия, 11 сентября 2017 года, 14-летний ребенок в составе туристической группы находился на территории скалодрома "На высоте", на территории ЗАО ГЛК "Манжерок" в Майминском районе. При прохождении трассы аттракциона "Скалодром" он упал с 3-х метровой высоты на землю и получил телесное повреждение в области правого бедра. Он упал из-за того, что отделилась металлическая конструкция, удерживающая страховочный канат.

Мальчика доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.