В алтайском веревочном парке вновь упал ребенок

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после падения с высоты 14-летнего мальчика в веревочном парке в Майминском районе, сообщает СУ СКР. В этом же парке в июне 2017 года с шестиметровой высоты упал 10-летний мальчик из Алтайского края.
По версии следствия, 11 сентября 2017 года, 14-летний ребенок в составе туристической группы находился на территории скалодрома "На высоте", на территории ЗАО ГЛК "Манжерок" в Майминском районе. При прохождении трассы аттракциона "Скалодром" он упал с 3-х метровой высоты на землю и получил телесное повреждение в области правого бедра. Он упал из-за того, что отделилась металлическая конструкция, удерживающая страховочный канат.
Мальчика доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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