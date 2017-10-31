В алтайской больнице охранник украл телефон у пациентки

В Горно-Алтайске раскрыли кражу смартфона в поликлинике. У пациентки похитили мобильный телефон, который она оставила около кабинета.
Как сообщает ГУ МВД по РА, потерпевшая забыла свой смартфон на стуле около кабинета. Выйдя от врача, она обнаружила пропажу. Самостоятельные поиски результата не дали, поэтому горожанка обратилась за помощью к полицейским.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя Алтайского края, работающего охранником в медицинском учреждении.
В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что телефон ему передал неизвестный мужчина, обнаруживший его в коридоре. Осмотрев аппарат, охранник решил оставить его себе.
Похищенное изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.
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