В алтайской больнице охранник украл телефон у пациентки

Вчера, 22:10.
Происшествия

В Горно-Алтайске раскрыли кражу смартфона в поликлинике. У пациентки похитили мобильный телефон, который она оставила около кабинета.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь. Фото: СС0.

Как сообщает ГУ МВД по РА, потерпевшая забыла свой смартфон на стуле около кабинета. Выйдя от врача, она обнаружила пропажу. Самостоятельные поиски результата не дали, поэтому горожанка обратилась за помощью к полицейским.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя Алтайского края, работающего охранником в медицинском учреждении.

В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что телефон ему передал неизвестный мужчина, обнаруживший его в коридоре. Осмотрев аппарат, охранник решил оставить его себе.

Похищенное изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.

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