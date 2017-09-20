В алтайской больнице скончались два пострадавших от взрыва газа

В Каменской ЦРБ скончались два пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Луговое. Еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщают "Каменские известия".
Мужчина и женщина, получившие 90% ожогов тела, скончались в реанимации 17 сентября.
9 сентября в селе Луговое Каменского района в жилом доме взорвался бытовой газ. Пострадали пять человек, которые в момент происшествия были в квартире на первом этаже.
Двое из них были госпитализированы в краевой центр термических поражений. Еще троих доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Каменской центральной районной больницы.
Каменским межрайонным следственным отделом СУ СКР ведется проверка.
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