В алтайской больнице скончались два пострадавших от взрыва газа

Мужчина и женщина, получившие 90% ожогов тела, скончались в реанимации 17 сентября.

9 сентября в селе Луговое Каменского района в жилом доме взорвался бытовой газ. Пострадали пять человек, которые в момент происшествия были в квартире на первом этаже.

Двое из них были госпитализированы в краевой центр термических поражений. Еще троих доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Каменской центральной районной больницы.

Каменским межрайонным следственным отделом СУ СКР ведется проверка.