В алтайской деревне выкрали продукты из рыбацкого дома

Сотрудники уголовного розыска пункта полиции по Солтонскому району нашли сельчан, подозреваемых в краже с незаконным проникновением в рыбацкий дом. Из дома пропало имущество на общую сумму более пяти тысяч рублей.
Наведавшись в свой рыбацкий дом, расположенный на территории одной из заброшенных деревень Солтонского района, владелец обнаружил, что во время его отсутствия в доме побывали непрошенные гости. Навесной замок был сорван. Добычей злоумышленников среди всего прочего стала аккумуляторная батарея, рыболовный костюм, берцы и все продукты питания.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Вскоре полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевших из села Карабинка Солтонского района. Расследование уголовного дела продолжается.
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