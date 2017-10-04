В алтайской деревне выкрали продукты из рыбацкого дома

Сегодня, 11:06.
Происшествия

Сотрудники уголовного розыска пункта полиции по Солтонскому району нашли сельчан, подозреваемых в краже с незаконным проникновением в рыбацкий дом. Из дома пропало имущество на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты. Фото: CC0.

Наведавшись в свой рыбацкий дом, расположенный на территории одной из заброшенных деревень Солтонского района, владелец обнаружил, что во время его отсутствия в доме побывали непрошенные гости. Навесной замок был сорван. Добычей злоумышленников среди всего прочего стала аккумуляторная батарея, рыболовный костюм, берцы и все продукты питания.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Вскоре полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевших из села Карабинка Солтонского района. Расследование уголовного дела продолжается.

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