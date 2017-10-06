В алтайской электричке полицейские поймали пассажира с наркотиками

Полицейские задержали тальменца по подозрению в совершении административного правонарушения и обнаружили при нем пакетик с веществом синтетического происхождения весом в несколько граммов. В следственном отделе транспортной полиции возбудили уголовное дело по признакам незаконных приобретения, хранения, перевозки наркотиков в крупном размере.

В рамках уголовного дела сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обыскали место жительства подозреваемого. В надворных постройках служебно-розыскная собака обозначила несколько мест хранения наркотических средств. Изъятые вещества оказались марихуаной и стеблями дикорастущей конопли общим весом свыше одного килограмма. Кроме того, полицейские нашли предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков. По данному факту тоже возбудили уголовное дело.

Оба дела соединили в одно производство, ведется следствие. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.