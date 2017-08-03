В алтайской колонии осуждённые пенсионерки соревновались в меткости и крутили обручи

Участвовали в спортивном мероприятии три команды — по одной от каждого исправительного центра. Всего между собой соревновались порядка 20 пенсионерок, отбывающих наказание в ИК-6, сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.

Первый конкурс назывался "Самая меткая бабушка". Чтобы победить, необходимо было наибольшее количество раз попасть теннисным шариком в таз.

В конкурсе "Самый ловкий переносчик" пенсионерки должны были, зажав губами ложку, в которой лежит теннисный шарик, пробежать определенную дистанцию быстрее соперников. Кроме того, для осужденных устроили забег со швабрами, конкурсное состязание "Прокрути дольше обруч" и многое другое.

Победила в состязаниях команда исправительного центра №2.