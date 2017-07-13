В алтайской колонии женщины встретили родных песнями и плясками

В женской ИК-11 Новоалтайска прошел день открытых дверей. Возможность дополнительной встречи с родными получили 19 положительно характеризующихся осужденных женщин. Долгожданных гостей они встретили праздничным представлением с танцами, юмористическими сценками и песнями, сообщает УФСИН по Алтайскому краю.
В ходе концерта с напутственными словами к пришедшим обратились заместитель председателя попечительского совета колонии Галина Богачева и иерей Алексей Овчинников. Они пожелали осужденным женщинам скорейшего освобождения, а их родственникам большого терпения.
В торжественной обстановке трем осужденным вручили аттестаты о получении основного общего образования, еще одной — постановление суда об условно-досрочном освобождении.
Для приглашенных гостей провели экскурсию по территории колонии с посещением отрядов, школы, библиотеки, клуба. Завершилось мероприятие чаепитием в столовой, где осужденные, их родные и близкие пообщались в непринужденной обстановке.
Подобные мероприятия проводятся ежегодно во всех исправительных учреждениях края. Их цель — поддержание социальных связей осужденных с родственниками.
Справка
В ИК-11 содержится порядка 230 осужденных женщин.
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