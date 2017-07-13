В алтайской колонии женщины встретили родных песнями и плясками

В ходе концерта с напутственными словами к пришедшим обратились заместитель председателя попечительского совета колонии Галина Богачева и иерей Алексей Овчинников. Они пожелали осужденным женщинам скорейшего освобождения, а их родственникам большого терпения.

В торжественной обстановке трем осужденным вручили аттестаты о получении основного общего образования, еще одной — постановление суда об условно-досрочном освобождении.

Для приглашенных гостей провели экскурсию по территории колонии с посещением отрядов, школы, библиотеки, клуба. Завершилось мероприятие чаепитием в столовой, где осужденные, их родные и близкие пообщались в непринужденной обстановке.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно во всех исправительных учреждениях края. Их цель — поддержание социальных связей осужденных с родственниками.

Справка

В ИК-11 содержится порядка 230 осужденных женщин.