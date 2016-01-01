В алтайской многоэтажке спасли "пушистого шахтёра"

Люди пытались самостоятельно достать кошку, но у них ничего не вышло. Обращение в различные инстанции, в том числе управляющую компанию, не привели к успеху. Тогда одна из жительниц дома Елена позвонила в Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Спасение домашних животных не входит в полномочия ведомства (его задача — сохранение диких животных). Тем не менее, специалисты подключились к решению проблемы. Из Барнаула на спасение кошки отправилась также группа сотрудников МЧС. Одновременно с ними в Новоалтайск поехали волонтёры из частного приюта "Бусинка".

В итоге спасатели по согласию жильцов одной из квартир, пробили в стене их кухни проход к вентиляционной шахте и достали измождённую кошку, а волонтёры сразу же увезли её к ветеринару. Животное спасли, но ей еще предстоит лечение и реабилитация. Кошку назвали Шарлоттой, а на ее лечение неравнодушные люди уже начали собирать средства. После ее лечения волонтерам еще придется найти кошке доброго хозяина и теплый дом.