В Алтайском крае утонула 5-летняя девочка

Как сообщает Следком, днём 18 июля эта девочка в сопровождении своей старшей подруги отправились покупаться в заводи Бурлы. Ребенок утонул, а тело ее обнаружили во время поисковых работ в 80 метрах вниз по течению от места купания.

Начата доследственная проверка. Предстоит выяснить все обстоятельства смерти девочки, а также установить причины, по которым дети находились без присмотра родителей на берегу водоёма.