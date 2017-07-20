В Алтайском крае утонула 5-летняя девочка

Оставленная без присмотра 5-летняя жительница села Утянка (Хабарский район) утонула в речке Бурла.
Как сообщает Следком, днём 18 июля эта девочка в сопровождении своей старшей подруги отправились покупаться в заводи Бурлы. Ребенок утонул, а тело ее обнаружили во время поисковых работ в 80 метрах вниз по течению от места купания.
Начата доследственная проверка. Предстоит выяснить все обстоятельства смерти девочки, а также установить причины, по которым дети находились без присмотра родителей на берегу водоёма.
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