В алтайской женской колонии спели песни Анны Герман

В клубе женской исправительной колонии №6 (Шипуново) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Анны Герман. Осужденным рассказали о жизни певицы — детстве, юности, тяжелой болезни и творчестве.
Рассказы сопровождались музыкой и песнями Анны, которые осужденные исполняли самостоятельно. Аккомпанировала им на фортепиано тоже одна из осужденных. В этот день со сцены прозвучали композиции "Надежда", "Эхо любви", "Когда цвели сады", "Ждите весну", "Приходит время", отличающиеся большой душевностью и мелодичностью, сообщает УФСИН по Алтайскому краю.
По словам представителей администрации ИК-6, подобные мероприятия способствуют творческому развитию осужденных, помогают снять накопленное психологическое напряжение, отвлечься от сложной жизненной ситуации и настроиться на положительный лад.
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