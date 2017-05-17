В алтайской женской колонии спели песни Анны Герман

Рассказы сопровождались музыкой и песнями Анны, которые осужденные исполняли самостоятельно. Аккомпанировала им на фортепиано тоже одна из осужденных. В этот день со сцены прозвучали композиции "Надежда", "Эхо любви", "Когда цвели сады", "Ждите весну", "Приходит время", отличающиеся большой душевностью и мелодичностью, сообщает УФСИН по Алтайскому краю.

По словам представителей администрации ИК-6, подобные мероприятия способствуют творческому развитию осужденных, помогают снять накопленное психологическое напряжение, отвлечься от сложной жизненной ситуации и настроиться на положительный лад.