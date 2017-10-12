В алтайскую женскую колонию пытались передать мобильный для осуждённой

Сотрудники отдела безопасности шипуновской ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю предотвратили поступление в колонию мобильного телефона. Вместе с зарядным устройством его пытались передать в исправительное учреждение в посылке для осужденной.
Запрещенные предметы обнаружили при досмотре посылки. Телефон и зарядное устройство были спрятаны в обуви. Их изъяли и передали на склад для хранения личных вещей осужденных без права пользования.
Всего за девять месяцев 2017 года при попытке доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы края было обнаружено и изъято около 70 мобильных телефонов, порядка 20 зарядных устройств, почти 80 сим-карт.
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