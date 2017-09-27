В Анапе пилота разрубило лопастью вертолета Ми-8

Сегодня, 16:29.
Происшествия

Пилот вертолета получил тяжелое ранение на аэродроме при запуске двигателя. Травмированного мужчину успели привезти в больницу, но он скончался, сообщает "Интерфакс".

Вертолет МИ-8.
Вертолет МИ-8. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Вертолетчик травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка.

ЧП произошло около 15.30 мск на стоянке №16 аэропорта Анапы. 

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Принадлежность Ми-8 не указывается.

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