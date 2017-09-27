В Анапе пилота разрубило лопастью вертолета Ми-8

Пилот вертолета получил тяжелое ранение на аэродроме при запуске двигателя. Травмированного мужчину успели привезти в больницу, но он скончался, сообщает "Интерфакс".
Вертолетчик травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка.
ЧП произошло около 15.30 мск на стоянке №16 аэропорта Анапы.
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Принадлежность Ми-8 не указывается.
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