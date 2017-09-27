В Анапе пилота разрубило лопастью вертолета Ми-8

Пилот вертолета получил тяжелое ранение на аэродроме при запуске двигателя. Травмированного мужчину успели привезти в больницу, но он скончался, сообщает "Интерфакс".

Вертолетчик травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка. ЧП произошло около 15.30 мск на стоянке №16 аэропорта Анапы. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принадлежность Ми-8 не указывается.