В Англии изобрели перец, который может избавить от боли либо привести к смерти

Исследователи перца утверждают, что он настолько острый, что питаться им не просто опасно, а невозможно. Человек, который попытается его прожевать и проглотить рискует умереть от анафилактического шока. Но зато изобретение может помочь тем, у кого есть аллергия на традиционные формы анестезии. Овощ можно попробовать использовать, как альтернативное обезболивающее, натирая им травмированное место.

Перец назвали "Дыхание дракона". Сам садовник признался, что когда попробовал кусочек, то показалось, что кончик языка просто сгорит. В настоящее время он обратился в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы проверить и зафиксировать свой самый острый сорт перца.