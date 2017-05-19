В Англии изобрели перец, который может избавить от боли либо привести к смерти

Обычный садовник из Англии Майк Смит, экспериментируя с выращиванием овощей, случайно получил сорт самого острого в мире перца. Его уже исследовали ученые. По их мнению, использовать овощ можно как обезболивающее, но принимать его в пищу опасно для жизни, пишет The Telegraph.
Исследователи перца утверждают, что он настолько острый, что питаться им не просто опасно, а невозможно. Человек, который попытается его прожевать и проглотить рискует умереть от анафилактического шока. Но зато изобретение может помочь тем, у кого есть аллергия на традиционные формы анестезии. Овощ можно попробовать использовать, как альтернативное обезболивающее, натирая им травмированное место.
Перец назвали "Дыхание дракона". Сам садовник признался, что когда попробовал кусочек, то показалось, что кончик языка просто сгорит. В настоящее время он обратился в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы проверить и зафиксировать свой самый острый сорт перца.
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