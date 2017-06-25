В английском Ньюкасле автомобиль наехал на празднующих Ураза-байрам

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле, сообщает полиция Нортамберленда в Twitter. Задержанаподозреваемая, ее имя не называется, но уточняется, что женщине 42 года.

Версия теракта властями не рассматривается. Тем не менее, как отмечает Daily Mail, на месте находятся полицейский вертолет и вооруженные силовики.

Попавшие под машину пешеходы отмечали исламский праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание Рамадана, передает Лента.ру со ссылкой на BBC.