В английском Ньюкасле автомобиль наехал на празднующих Ураза-байрам

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле, сообщает полиция Нортамберленда в Twitter. Задержанаподозреваемая, ее имя не называется, но уточняется, что женщине 42 года.
Версия теракта властями не рассматривается. Тем не менее, как отмечает Daily Mail, на месте находятся полицейский вертолет и вооруженные силовики.
Попавшие под машину пешеходы отмечали исламский праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание Рамадана, передает Лента.ру со ссылкой на BBC.
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