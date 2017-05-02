В армии США увеличилось количество сексуальных преступлений

Служащие ВС Соединенных Штатов в 2016 году сообщали о сексуальных посягательствах 6172 раза. Годом ранее в армию поступили 6082 таких обращения. В 2012 году были зафиксированы 3604 сообщения.

Исполняющая обязанности помощника главы Пентагона по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл рассказала, что увеличение показателей отчетности - это индикатор доверия в систему поддержки.