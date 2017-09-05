В "Авиафлот" – лето круглый год! Туры в бархатный сезон: Сочи, Турция, Вьетнам

В "Авиафлот" – лето круглый год! Иллюстрация: архив группы компаний "Авиафлот". Вьетнам. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Вьетнам. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Сочи. Фото: архив группы компаний "Авиафлот".

Погода. Солнце в это время более щадящее, а море теплое, и поэтому купаться очень комфортно. Днем в сентябре-октябре температура воздуха и морской воды держатся на отметке +24° C - +27° C. Вечером и ночью воздух немного прохладнее: +23° C - +18° C, поэтому ночные купания, когда вода немного теплее воздуха, особенно приятны. Цены. Да, цены на отели и авиабилеты в бархатный сезон падают, и это очень важный плюс. Мало отдыхающих. Начало учебного года у детей и студентов вызывает отток большинства отдыхающих. Тишина и благодать! Бархатный сезон прекрасен. Обилие свежих фруктов и овощей и по самым низким ценам

Отдых в бархатный сезон рекомендован абсолютно всем: как детям и взрослым, так и пожилым. Считается, что отдых в бархатный сезон самый полезный, поэтому врачи рекомендуют отдыхать на море и поправлять здоровье именно в этот период времени, когда организм не испытывает температурных нагрузок (перегрев или переохлаждение).

Сезон получил название "бархатный" из-за состояния морской воды именно в это время. Купание в море в бархатный сезон необыкновенно приятно, вода ласкает и обволакивает тело, словно бархат.

Из истории

В царской России именно с приходом осени весь российский бомонд выезжал на отдых. Жара сменялась более комфортной погодой, позволяющей русским модницам щеголять по набережной в бархатных нарядах. С тех пор теплые осенние месяцы называют бархатными, а отдых в этот период считается аристократическим.

Подборка специальных предложений туров в бархатный сезон от компании "Авиафлот":

Вьетнам (Нячанг)

Вылет из Барнаула 17.09 на 12 ночей/13 дней – от 29 300 руб . на человека при двухместном размещении.

. на человека при двухместном размещении. Вылет из Барнаула на 30.09 на 12 ночей/13 дней – от 30 700 руб .

. В стоимость тура входит: перелет, проживание, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, завтраки и медицинская страховка.

Сочи

Вылет из Новосибирска 15.09 на 7 ночей – от 16 200 руб. на человека.

на человека. Вылет 18.09 на 4 ночи – 14 300 руб. на человека при двухместном размещении.

на человека при двухместном размещении. Вылет 22.09 на 7 ночей – от 15 000 руб. на человека.

на человека. В стоимость входит: перелет Новосибирск-Сочи-Новосибирск, проживание в ГК "Бархатные сезоны. Александровский сад 3*", трансфер аэропорт-отель-аэропорт и медицинская страховка.

Турция

Вылет из Барнаула 30.09 на 6 ночей/7 дней – от 24 500 руб. на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, питание – все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт и медицинская страховка.

Бархатный сезон – лучший период для отдыха у моря как с точки зрения экономии, так и получения удовольствия от погоды.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

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