В "Авиафлот" – лето круглый год! Туры в бархатный сезон: Сочи, Турция, Вьетнам

Вот и лето прошло? У кого как. Некоторые предпочитают отдыхать в начале осени, в бархатный сезон. И на то есть объективные причины:
- Погода. Солнце в это время более щадящее, а море теплое, и поэтому купаться очень комфортно. Днем в сентябре-октябре температура воздуха и морской воды держатся на отметке +24° C - +27° C. Вечером и ночью воздух немного прохладнее: +23° C - +18° C, поэтому ночные купания, когда вода немного теплее воздуха, особенно приятны.
- Цены. Да, цены на отели и авиабилеты в бархатный сезон падают, и это очень важный плюс.
- Мало отдыхающих. Начало учебного года у детей и студентов вызывает отток большинства отдыхающих. Тишина и благодать! Бархатный сезон прекрасен.
- Обилие свежих фруктов и овощей и по самым низким ценам
Отдых в бархатный сезон рекомендован абсолютно всем: как детям и взрослым, так и пожилым. Считается, что отдых в бархатный сезон самый полезный, поэтому врачи рекомендуют отдыхать на море и поправлять здоровье именно в этот период времени, когда организм не испытывает температурных нагрузок (перегрев или переохлаждение).
Сезон получил название "бархатный" из-за состояния морской воды именно в это время. Купание в море в бархатный сезон необыкновенно приятно, вода ласкает и обволакивает тело, словно бархат.
Из истории
В царской России именно с приходом осени весь российский бомонд выезжал на отдых. Жара сменялась более комфортной погодой, позволяющей русским модницам щеголять по набережной в бархатных нарядах. С тех пор теплые осенние месяцы называют бархатными, а отдых в этот период считается аристократическим.
Подборка специальных предложений туров в бархатный сезон от компании "Авиафлот":
Вьетнам (Нячанг)
- Вылет из Барнаула 17.09 на 12 ночей/13 дней – от 29 300 руб. на человека при двухместном размещении.
- Вылет из Барнаула на 30.09 на 12 ночей/13 дней – от 30 700 руб.
- В стоимость тура входит: перелет, проживание, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, завтраки и медицинская страховка.
Сочи
- Вылет из Новосибирска 15.09 на 7 ночей – от 16 200 руб. на человека.
- Вылет 18.09 на 4 ночи – 14 300 руб. на человека при двухместном размещении.
- Вылет 22.09 на 7 ночей – от 15 000 руб. на человека.
- В стоимость входит: перелет Новосибирск-Сочи-Новосибирск, проживание в ГК "Бархатные сезоны. Александровский сад 3*", трансфер аэропорт-отель-аэропорт и медицинская страховка.
Турция
- Вылет из Барнаула 30.09 на 6 ночей/7 дней – от 24 500 руб. на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, питание – все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт и медицинская страховка.
Бархатный сезон – лучший период для отдыха у моря как с точки зрения экономии, так и получения удовольствия от погоды.
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
Информация действительна на момент публикации
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.