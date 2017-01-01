В авиакомпании "ЮТэйр" рассказали, зачем пилот самолета отключил двигатель во время полета

Обнародованная СМИ информация об утечке топлива во время полета не соответствует действительности, сообщили "URA.RU" в пресс-службе "ЮТэйр".

"Информация об утечке топлива во время полета не соответствует действительности. При выполнении рейса были зафиксированы отклонения в работе индикатора топлива. Согласно действующим инструкциям экипаж произвел кратковременное отключение одного из двигателей воздушного судна, после чего работа индикатора восстановилась. Затем при повторном включении двигателя дальнейший полет и посадка в аэропорту прошли в штатном режиме согласно расписанию. Действия экипажа в данном случае соответствовали требованиям воздушного законодательства и руководства по производству полетов авиакомпании", — комментируют в авиакомпании.

Ранее появилась информация, что у "Боинга-737", следовавшего по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, в полете могла появиться течь топлива, из-за чего пилоты приняли решение отключить один из двигателей. Отключение и повторное включение двигателя позволили урегулировать нештатную ситуацию, возникшую на борту. Авиалайнер приземлился во Внуково.