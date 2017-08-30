Российскую авиастроительную отрасль отреформируют по модели Airbus

В "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут" произойдут кадровые перестановки. Также изменится схема управления авиапромом: ОАК объединится со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим ее гражданскими проектами, в частности МС-21 и SSJ 100, пишет КоммерсантЪ.

Этот шаг станет для ОАК первым для перехода на единую акцию. Предварительно, изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, "Иркута" и ГСС, которые состоятся уже 1 сентября.

О предстоящей реформе авиастроительной отрасли рассказали несколько топ-менеджеров предприятий промышленности, собеседник в Минпромторге и источник в аппарате правительства. По их словам, речь идет об объединении ОАК, "Иркута" и ГСС в единое юридическое лицо. Новая структура будет совмещать функции как корпоративного центра "единого операционного холдинга", так и функцию управления гражданскими программами ОАК. В 2016 году совет директоров ОАК принял решение о формировании четырех дивизионов: гражданского, военного, транспортного и стратегического.



Правительство делает ставку на развитие гражданского сегмента, который по своим объемам "не уступает военным программам". Однако гражданская составляющая ОАК не является беспроблемной. Например, среднемагистральный МС-21 еще не запущен в серийное производство, а поставки ближнемагистрального SSJ 100 сталкиваются со сложностями. Несколько источников издания отмечают, что ОАК взяла за основу модель преобразований концерна Airbus: "Европейский опыт оказался успешным — сократились уровни управления, оптимизировались издержки".

Объединение ОАК с "Иркутом" и ГСС станет первым шагом для перехода корпорации на единую акцию: в отрасли ожидают, что экономия от такой трансформации составит около 50 млрд руб.

Реорганизация скажется на ряде проектов ОАК: так, например, к 2022 году "Иркут" фактически отойдет от реализации военных программ, сконцентрировавшись исключительно на производстве самолетов типа МС-21. Самолеты SSJ 100 станут частью семейства МС-21. По сведениям, сейчас в ОАК и правительстве прорабатывается вопрос о создании нового самолета на базе SSJ 100 — на 130 пассажиров с долей локализации не менее 80% и с учетом технических решений, применяемых в МС-21 (например, установка композитного крыла). Предполагаемое название — МС-21–100, пишет aex.ru.