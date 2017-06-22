В Австралии поймали самую уродливую рыбу

В 2013 году рыбу-каплю пользователи интернета признали самым уродливым животным на земле. В этом же году изображение рыбы стало талисманом Общества по защите уродливых животных.

Рыба-капля — один из экземпляров морской фауны, которые выловили во время экспедиции "Отбор глубоководных проб". Она проходила на судне "Инвестигейтор" в течении месяца. Учёные исследовали подводный рельеф вдоль океанического шлейфа от Тасмании до Брисбена.

У берегов Австралии учёные обнаружили редкие виды обитателей морской фауны. За время миссии, удалось собрать тысячу образцов. Треть из них оказались новыми видами, которые только предстоит изучить и описать. Среди них оказались рыба-гроб, рыба-ящерица и новые виды морских червей.