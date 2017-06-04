Девятая жертва "тверского стрелка" погибла за отказ копать себе могилу

"В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями", — сказала она.

Последняя жертва конфликта в садоводстве под Тверью была убита после отказа копать себе могилу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. Перед тем как расправиться с женщиной, подозреваемый в убийстве девяти человек пытался заставить ее копать себе могилу, а когда она отказалась, убил ее, а потом спрятал тело в багажник автомобиля.

Ранее сообщалось о восьми убитых.

Одной из женщин удалось выжить — пряталась под одеялом. Она и сообщила о случившемся в полицию.

Подозреваемый в совершении преступления — 45-летний электрик из Москвы. При задержании он был пьян и не пытался сопротивляться, пишет Lenta.ru.

Как предварительно поясняют следователи, в ночь на 4 июня мужчина участвовал в застолье в дачном доме в Редкино. Во время встречи возникла ссора, он уехал домой, а через некоторое время вернулся с оружием, карабином "Сайга" 12 калибра, после чего отрыл огонь по обидчикам и свидетелям. Оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому.

Мужчина, как заявляли в областном УМВД, не имеет судимостей, а к ответственности привлекался только за нарушения ПДД.

По уточненным данным, жертвами убийцы стали 9 человек — 4 женщины и пять мужчин.

Бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. Уже опрошены соседи и другие свидетели. С подозреваемым проводятся следственные действия. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская, пишет "РГ".