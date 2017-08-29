В "Банке Акцепт" снижены ставки по всем ипотечным кредитам.

На вторичном рынке в ипотеку можно взять как квартиру, так и комнату. Первоначальный взнос от 20%, срок кредита до 25 лет.

При оформлении ипотеки на жилье по любой программе для клиентов, имеющих материнский/семейный капитал, возможна оплата первоначального взноса этими средствами. По вторичной ипотеке первоначальный взнос в полном объеме может быть покрыт средствами материнского капитала, при покупке в ипотеку новостройки первоначальный взнос должен быть оплачен в размере 10% от стоимости жилья собственными средствами.

Банк работает с сертификатами в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" с участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". Участниками этого проекта могут быть молодые семьи с детьми или без детей; неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о выдаче кредита не должен превышать 35 лет.

В банке также действует кредит "Автопарковка" на приобретение парковочного места в автостоянке закрытого типа. Ставки по этому кредиту начинаются от 15% годовых и зависят от срока кредита.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

* Полные условия ипотечного кредитования. Сумма: 300 000 – 15 000 000 руб. Ставка: 11%–11,25% годовых. Первоначальный взнос от 12 до 300 мес. (вкл). Ставка 11,25% годовых. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальная сумма кредита -15 000 000 руб. Первоначальный взнос может быть "оплачен" за счет средств Материнского капитала. Процентная ставка при кредитовании приобретения комнат, увеличивается на 0,5 процентных пункта. Возможно приобретение в кредит имущества, среди владельцев которого присутствуют несовершеннолетние. Процентная ставка при наличии отклонений от утвержденных условий по кредиту, увеличивается на 1 процентный пункт. Процентная ставка при кредитовании ИП или собственника бизнеса, увеличивается на 1 процентный пункт. Процентная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка, увеличивается на 0,5 процентных пункта.

Условия кредита "Автопарковка". Первоначальный взнос от 40% до 90%. Срок кредита до 60 мес. (вкл) - ставка, 15,0% годовых. Срок кредита до 120 мес. (вкл) - ставка, 15,5% годовых. Срок кредита до 180 мес. (вкл) - ставка, 16,0% годовых. Минимальная сумма кредита - 200 000 руб. Максимальная сумма кредита - 2 000 000 руб. Кредит на срок до 15 лет. Личное страхование необязательно. Возможно предоставление справки по форме банка. Для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве Созаемщика любого третьего лица, удовлетворяющего требованиям Банка (не более 3х человек). Мораторий на досрочное гашение отсутствует. Процентная ставка при наличии отклонений от утвержденных условий по кредиту, увеличивается на 1 процентный пункт. Процентная ставка при кредитовании ИП или собственника бизнеса, увеличивается на 1 процентный пункт. Процентная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка, увеличивается на 0,5 процентных пункта.