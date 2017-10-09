В Банке Акцепт возобновлено автокредитование

На приобретение нового автомобиля кредит выдается на срок до 5 лет по ставке от 13,5% годовых. Первоначальный взнос от 30% стоимости автомобиля. Для сотрудников бюджетной сферы и зарплатных клиентов банка проводится акция до 31 декабря 2017 года - минимальный первоначальный взнос снижен до 20% стоимости автомобиля.

Подержанный автомобиль в салоне можно приобрести в кредит по ставке от 15,5% годовых, сроком до 3 лет. Первоначальный взнос составляет минимум 50% стоимости.

По условиям банка возможно получение кредита без КАСКО и личного страхования с увеличением процентной ставки.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

Организатор акции: АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567. Период проведения акции: с 02.10.2017 до 31.12.2017 года. Подробные условия об Организаторе и правилах проведения Акции смотрите на сайте www.akcept.ru. Полные условия Автокредита на приобретение нового автомобиля (без действия акции): минимальная сумма кредита - 200 000, максимальная сумма кредита - 2 500 000; срок кредита, первоначальный взнос не менее 30% (при отсутствии у Заемщика супруга (супруги) и созаемщиков/поручителей по кредиту минимальный первоначальный взнос 40%); ставка 14,5-16% годовых при сроке кредитования от 13 лет до 37 мес. (вкл); ставка 15,5-17% годовых при сроке кредитования до 60 мес. (вкл). Полные условия Автокредита на подержанные автомобили автомобиля (без действия акции): минимальная сумма кредита - 200 000, максимальная сумма кредита - 1 500 000; срок кредита, первоначальный взнос не менее 50% (при отсутствии у Заемщика супруга (супруги) и созаемщиков/поручителей по кредиту минимальный первоначальный взнос 40%); ставка 16,5-18 % годовых при сроке кредитования до 37 мес. (вкл). Для зарплатников и сотрудников бюджетной сферы процентная ставка снижается на 1 п.п. Процентная ставка при отказе от страхования КАСКО, увеличивается на 3 п.п. Страхование жизни от несчастных случаев и болезней по желанию заемщика (при отсутствии личного страхования размер процентной ставки увеличивается на 1,5 проц. пункта). Страхование автотранспортного средства от риска "хищение", "ущерб" (КАСКО) по желанию заемщика (при отсутствии страхования КАСКО размер процентной ставки увеличивается на 3 проц. пункта). Страховая премия по КАСКО и по договору страхования от несчастных случаев может быть включена в сумму кредита по желанию заемщика.