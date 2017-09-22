В банке "Открытие" отмечают рекордный рост ипотечных сделок

Дмитрий Шевчук,

директор центра ипотечного кредитования банка "Открытие" в Новосибирске:

Спрос на ипотечные кредиты резко вырос со второй половины 2017 года, когда банк "Открытие" одним из первых предложил рынку ставку в 10 % годовых. За июль – август объем выданных ипотечных кредитов в 1,6 раза превысил результат всех предшествующих месяцев 2017 года. В лидерах спроса — программы для приобретения готовой недвижимости и рефинансирования "дорогих" кредитов, оформленных в 2014-2015 годах. В августе 2017 года доля таких сделок в общем объеме выданных ипотечных кредитов филиала достигла рекордных 90 %. Сейчас благоприятное время для решения квартирного вопроса даже в том случае, если ипотечный кредит уже есть: благодаря программе "Рефинансирование" наши клиенты получают возможность снизить сумму переплаты по кредиту более чем в два раза или ощутимо уменьшить размер ежемесячного платежа.

Клиенты банка "Открытие" имеют также возможность сэкономить на дополнительных расходах, которые могут быть связаны с обязательным страхованием залогового имущества, арендой банковской ячейки, открытием аккредитива.

Ставки по ипотечным программам банка "Открытие" составляют от 10 % без комиссий. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 15 млн рублей (для Сибирского региона), сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос должен составить 10 % от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке "Открытие", и 15 % — в других случаях.

Специальные условия кредитования предусмотрены для зарплатных клиентов банка. Среди них — минимальный пакет документов (достаточно только паспорта), сниженные процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличенная сумма кредита по программе "Рефинансирование". Сумма рефинансируемого кредита может составлять до 90 % от стоимости передаваемой в залог квартиры, но не более остатка ссудной задолженности другого банка.

Преимуществом ипотечных программ банка "Открытие" также являются скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов, широкий круг партнеров — крупнейших федеральных и региональных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России.

Банк "Открытие" предлагает программы ипотечного кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов и военную ипотеку.

Подробности об условиях ипотечного кредитования ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" — на сайте банка www.open.ru, в центре ипотечного кредитования по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52, тел. (383) 325-10-80, по телефону контакт-центра 8-800-700-78-77 и в офисах Муниципального филиала банка "Открытие" в Новосибирске, Красноярске, Норильске, Иркутске, Барнауле, Омске, Томске и Стрежевом.

Полные условия ипотечных программ

1. Новостройка - кредит на покупку строящейся квартиры у одобренного банком застройщика. Ставка по кредиту - от 10%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос - от 10% до 80%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Ипотека на новостройку выдается на приобретение квартиры в строящемся или построенном многоквартирном доме, аккредитованном Банком "Открытие". Первоначальный взнос: 10% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк "ФК Открытие"; 15% до 80% — если Вы и Созаемщики по Вашей заявке подтверждают свой доход справкой по форме 2-НДФЛ; 20% до 80% — если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждает свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка). Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 5 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

2. Квартира - программа для приобретения доли или квартиры на вторичном рынке. Ставка по кредиту - от 10,00%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос - от 10% до 80%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение: приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости; приобретение квартиры, а также оплата иных неотделимых улучшений. Первоначальный взнос: 10% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк "ФК Открытие"; 15% до 80% — если Вы и Созаемщики по Вашей заявке подтверждают свой доход справкой по форме 2-НДФЛ; 20% до 80% — если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждает свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка). Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 5 до 30 лет (вкл). Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

3. Рефинансирование - возможность поменять ваши действующие условия по ипотеке на более выгодные. Целевое использование кредита: погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом жилого недвижимого имущества, залогодержателем по которому является Банк либо иная организация, и предоставленного на цели приобретения Заемщиком жилой недвижимости на вторичном рынке недвижимости или путем инвестирования в строительство либо на цели приобретения Заемщиком жилой недвижимости на вторичном рынке недвижимости и оплату иных неотделимых улучшений. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Обеспечение — ипотека квартиры, которая ранее являлась обеспечением и объектом приобретения по рефинансируемому кредиту. Размер максимальной суммы кредита зависит от местонахождения закладываемого Банку объекта недвижимости. Сумма кредита может быть: не более суммы остатка основного долга и начисленных на дату досрочного платежа процентов по рефинансируемому кредиту — в случае если погашению подлежит кредит или займ, кредитором и залогодержателем по которому выступает отличная от Банка организация; не более остатка основного долга в случае если погашению подлежит кредит, кредитором и залогодержателем по которому выступает Банк. Размер кредита от стоимости передаваемой в ипотеку квартиры: от 20% до 90% — если залогодержателем по рефинансируемому кредиту является ПАО Банк "Открытие" или если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк "Открытие"; от 20% до 80% — если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждаете свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка); от 20% до 85% — в остальных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

4. Свободные метры - кредит на покупку комнаты, доли, жилого дома с земельным участком, строящейся квартиры у любого застройщика под залог имеющейся квартиры. Ставка по кредиту - от 11%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Размер кредита - от 20% до 70%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение - кредитование под залог имеющегося жилья с целью проведения капитального ремонта и иных неотделимых улучшений предмета залога. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Размер кредита от 20% до 70% от стоимости передаваемой в ипотеку квартиры. Срок кредитования от 5 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более четырех. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

5. Ипотека плюс - кредит на капитальный ремонт под залог имеющегося жилья и сроком до 30 лет. Ставка по кредиту - от 13,25%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Размер кредита - от 20% до 60%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение - кредитование под залог имеющегося жилья с целью проведения капитального ремонта и иных неотделимых улучшений предмета залога. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Размер кредита от 20% до 60% от стоимости передаваемой в ипотеку квартиры. Срок кредитования от 5 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более четырех. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

6. Апартаменты - кредит на покупку апартаментов на первичном или вторичном рынке недвижимости. Ставка по кредиту - от 10,75%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос - от 40% до 80%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение - приобретение апартаментов на вторичном или на первичном рынке недвижимости (по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве апартаментов в строящемся доме) у аккредитованного Банком "Открытие" застройщика. Первоначальный взнос - от 40% до 80% от стоимости приобретаемого объекта. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Санкт-Петербурга, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Сочи. Срок кредитования от 5 до 30 лет (вкл). Количество заемщиков по кредитному договору — не более двух. Валюта кредита — рубли РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

7. Военная ипотека - новое жилье для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Ставка по кредиту - 10%. Сумма кредита - до 2 240 000. Первоначальный взнос - от 20% до 80%. Срок кредитования - от 1 до 20 лет. Целевое назначение - приобретение квартиры на вторичном рынке жилья; приобретение военнослужащим-участником НИС у юридического лица по договору участия в долевом строительстве квартиры в строящемся или построенном многоквартирном доме, аккредитованном банком "Открытие". Первоначальный взнос - от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 1 до 20 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 45 лет. Максимальная сумма кредита — 2 240 000 рублей РФ. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

8. Квартира + Материнский капитал. Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости. Ставка по кредиту - от 10,00%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос - от 10% до 80%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение - приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Первоначальный взнос - от 10% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры (доли в квартире). Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Не может превышать от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, без учета средств Материнского (семейного) капитала: 85% и 80%, если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждает свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка). С учетом средств Материнского капитала максимальная сумма кредита не может превышать 90%. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.

9. Новостройка + Материнский капитал. Ставка по кредиту - от 10,00%. Сумма кредита - от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос - от 10% до 80%. Срок кредитования - от 5 до 30 лет. Целевое назначение - ипотека на новостройку выдается на приобретение квартиры в строящемся или построенном многоквартирном доме, аккредитованном Банком "Открытие". Первоначальный взнос: 10% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк "ФК Открытие"; 15% до 80% — если Вы и Созаемщики по Вашей заявке подтверждают свой доход справкой по форме 2-НДФЛ; 20% до 80% — если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждает свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка). Срок кредитования от 5 до 30 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Не может превышать от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, без учета средств Материнского (семейного) капитала: 85% и 80%, если Вы или Созаемщик по Вашей заявке подтверждает свой доход справкой в свободной форме (справкой по форме банка). С учетом средств Материнского капитала максимальная сумма кредита не может превышать 90%. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует.