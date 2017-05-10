В банке РПЦ пенсионные фонды хранили 15 млрд рублей

По их данным, объем инвестиций НПФ в бумаги "Пересвета" оценивается в 15 млрд рублей.

Таким образом, проблемы банка "Пересвет" затронули куда больше участников пенсионного рынка, чем было известно ранее. Инвестиции пенсионных средств в рублевые облигации (бонды) банка официально признавали до этого лишь три фонда — финансовой группы "Будущее", группы "Сафмар" и НПФ "Стройкомплекс". При этом объем их вложений составил минимум 4 млрд руб. Так, фонды группы "Будущее", согласно данным МСФО, вложили в облигации "Пересвета" 3,1 млрд руб., НПФ "Стройкомплекс" — 910 млн руб. Фонды группы "Сафмар" объем инвестиций пока не раскрыли.



Впрочем, пенсионные фонды лишь начали раскрывать свою годовую отчетность по МСФО.

Среди НПФ-вкладчиков есть и небольшие, и принадлежащие крупным частным группам фонды. Однако их названия не приводятся, пишет polit.ru.