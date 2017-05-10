В банке РПЦ пенсионные фонды хранили 15 млрд рублей

Облигации банка "Пересвет", одним из акционеров которого является РПЦ, купили более 10 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает РБК со ссылкой на источники.
По их данным, объем инвестиций НПФ в бумаги "Пересвета" оценивается в 15 млрд рублей.
Таким образом, проблемы банка "Пересвет" затронули куда больше участников пенсионного рынка, чем было известно ранее. Инвестиции пенсионных средств в рублевые облигации (бонды) банка официально признавали до этого лишь три фонда — финансовой группы "Будущее", группы "Сафмар" и НПФ "Стройкомплекс". При этом объем их вложений составил минимум 4 млрд руб. Так, фонды группы "Будущее", согласно данным МСФО, вложили в облигации "Пересвета" 3,1 млрд руб., НПФ "Стройкомплекс" — 910 млн руб. Фонды группы "Сафмар" объем инвестиций пока не раскрыли.
Впрочем, пенсионные фонды лишь начали раскрывать свою годовую отчетность по МСФО.
Среди НПФ-вкладчиков есть и небольшие, и принадлежащие крупным частным группам фонды. Однако их названия не приводятся, пишет polit.ru.
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- Сюжет: Пенсии
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