В барах и ресторанах запретят курить кальяны и вейпы

Проектом "Формирование у россиян здорового образа жизни" предусмотрен запрет использования вейпов и кальянов в местах общественного питания, в том числе в барах и ресторанах. Кроме того, будут приняты новые ценовые меры и ограничения на продажу алкогольной продукции.

Согласно проекту "ЗОЖ", за восемь лет потребление алкоголя на душу населения сократится на 1,7 л. и в 2025 году составит не более 8 литров. Кроме того, на 11% (с 34 до 45) увеличится доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, а 5% курильщиков расстанутся с вредной привычкой.