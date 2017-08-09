В барах и ресторанах запретят курить кальяны и вейпы

Новая программа формирования здорового образа жизни предусматривает ограничения на электронные сигареты и ужесточение мер по обороту алкоголя, сообщают "Известия"
Проектом "Формирование у россиян здорового образа жизни" предусмотрен запрет использования вейпов и кальянов в местах общественного питания, в том числе в барах и ресторанах. Кроме того, будут приняты новые ценовые меры и ограничения на продажу алкогольной продукции.
Согласно проекту "ЗОЖ", за восемь лет потребление алкоголя на душу населения сократится на 1,7 л. и в 2025 году составит не более 8 литров. Кроме того, на 11% (с 34 до 45) увеличится доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, а 5% курильщиков расстанутся с вредной привычкой.
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