В Барнаул привезут игры со всего света

Вы сможете поиграть в разнообразные игры со своими друзьями или найти новых единомышленников. Настроение поднимут профессиональные аниматоры, а также конкурсы с призами.

Приходи отпраздновать день рождения города в необычном формате!

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Партнер

Организатор площадок: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов: 16.09.17 г. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на площадках у менеджеров.