В Барнаул привезут игры со всего света

16 сентября с 11.00 до 15.00 на поляне площади им. Сахарова пройдет большая городская игротека. В честь Дня города ИД "Алтапресс" соберет в одном месте лучшие игры со всего света и проведет развлекательную программу.
Вы сможете поиграть в разнообразные игры со своими друзьями или найти новых единомышленников. Настроение поднимут профессиональные аниматоры, а также конкурсы с призами.
Приходи отпраздновать день рождения города в необычном формате!
Организатор площадок: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов: 16.09.17 г. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на площадках у менеджеров.
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