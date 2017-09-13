В Барнаул привезут ковчег с мощами десятков новомученников

14 сентября в Барнаул из Москвы прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомученников и исповедников Русской православной церкви. Эта акция приурочена к 100-летию начала эпохи гонения на РПЦ, которая началась с победой большевиков в октябрьской революции в 1917 году.
Встречать святыню буду в 8 утра в кафедральном Покровском соборе (улица Никитина, 137).
Из аэропорта ковчег доставит сам митрополит Сергий. По словам председателя информационного совета епархии отца Димитрия (Никитина), сейчас святыня находится в Кишеневе. Ее перевезут в Москву, а оттуда отправят в Барнаул.
В ковчеге будут мощи святителя и исповедника Тихона Московского, священноисповедника Луки Крымского, священномученика Гермогена Тобольского, великой княгини и преподобномученицы Елизаветы Федоровны и других.
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