В Барнаул возвращается немецкая сеть Media Markt

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt возвращается на барнаульский рынок. Магазин будет работать в Metro на Павловском тракте, 309, сообщает "Политсибру".
Магазин заедет не раньше 18 октября.
Покупать товары в Media Markt смогут только клиенты Metro.
Раньше магазин работал в ТРЦ "Арена", но в 2016 году руководство компании "Медиа-Маркт-Сатурн" сделало официальное заявление по поводу прекращения работы своего магазина в Барнауле. Причиной этого во многом явилось неудачное местоположение магазина, отмечало руководство сети.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.