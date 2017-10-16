В Барнаул возвращается немецкая сеть Media Markt

Сегодня, 20:00.
Потребитель

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt возвращается на барнаульский рынок. Магазин будет работать в Metro на Павловском тракте, 309, сообщает "Политсибру".

Открытие Media Markt.
Открытие Media Markt. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Магазин заедет не раньше 18 октября.

Покупать товары в Media Markt смогут только клиенты Metro.

Раньше магазин работал в ТРЦ "Арена", но в 2016 году руководство компании "Медиа-Маркт-Сатурн" сделало официальное заявление по поводу прекращения работы своего магазина в Барнауле. Причиной этого во многом явилось неудачное местоположение магазина, отмечало руководство сети. 

  

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