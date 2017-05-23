В Барнаул впервые привезут чудотворную икону Богородицы "Табынская"

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Сегодня, 17:04.
Жизнь

Уральские казаки впервые доставят в Барнаул список чудотворной иконы Божией Матери "Табынская". В столице Алтайского края святыня будет находиться две недели. За это время икону провезут по восьми храмам и двум медицинским учреждениям.

Купола Знаменского монастыря.
Купола Знаменского монастыря. Фото: Михаил Хаустов.

В Барнаул икону привезут 30 мая в Покровский кафедральный собор. Здесь она пробудет до 1 июня. Далее — Никольский храм, храм Иоанна Богослова, Знаменский женский монастырь и другие церкви. Также в планах крестоходцев привезти икону в краевую клиническую больницу и в краевую детскую больницу.

Табынская икона Богоматери — одна из 36 икон явленных в России за тысячу лет. Она считается одной из самых таинственных и удивительных святынь. Казаки из Оренбурга уже семь лет совершают с ней круглогодичный крестный ход, останавливаясь на несколько дней в городах и селах. За это время они обошли более сорока регионов России, были в пятнадцати зарубежных странах.

Георгий Ильиных,
казак, участник крестного хода:

Мы хотим, чтобы к образу "Табынской" приложились как можно больше верующих, чтобы ее увидели тысячи людей по всему миру. Десять месяцев в году я иду крестным ходом, спасибо, что жена и дети все понимают.

За прошедшие годы казаки посетили с иконой сотни храмов, детских домов и колоний, домов престарелых и психиатрических лечебниц, воинских частей и школ. По словам участников крестного хода, практически ежегодно от иконы фиксируются исцеления от разных болезней, люди, помолившись у нее, получают помощь.

Справка

Табынская икона Пресвятой Богородицы была явлена на юге Урала дважды - в XVI и XVIII веке. В связи с многочисленными чудесами и исцелениями от этого образа казаки Оренбургского войска начали ежегодно совершать крестный ход с иконой по всей России. Но в 1919 году крестный ход был расстрелян и разграблен, икона бесследно исчезла. Только в 2010 году патриарх Кирилл благословил возобновить крестный ход со святыней. Есть мнение, что накануне конца времен произойдет третье явление этой иконы.

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