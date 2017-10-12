В Барнаул зайдет федеральная сеть супермаркетов "Галамарт" с ценами от 9 рублей

В Барнаул зайдет федеральная сеть супермаркетов "Галамарт". Об этом сообщает портал buybrand.ru со ссылкой на директора по развитию сети Амирана Ибрагимова. Магазины планируют открыть в 2018 году.
Руководство сети планирует запустить магазины в Иркутске, Новокузнецке и Барнауле, а также в Воронеже, Пскове, Нижнем Новгороде и Ярославле.
На сайте сети сообщается, что в магазинах каждый день проводят распродажи. Цены начинаются от 9 рублей. В магазине продают более 7 тыс.товаров. Среди них посуда, автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты и другое.
Центральный офис фирмы находится в Екатеринбурге.
Справка
"Галамарт" — это федеральная розничная сеть. Она включает в себя более 160 магазинов по стране. География охватывает огромную территорию от Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и Красноярска. Первый магазин сети открыли в 2009 году. Первоначально магазины открывались под брендом "Магазин постоянных распродаж". С 2013 года после ребрендинга магазины получили название "Галамарт".
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