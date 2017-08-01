В Барнауле автомобиль сбил мотоциклиста

По предварительным данным, 29-летний водитель Nissan Sunny не уступил пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу Racer под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист пострадал. С различными телесными повреждениями его госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства произошедшего.