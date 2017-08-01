В Барнауле автомобиль сбил мотоциклиста

1 августа в 13.50 в Барнауле на пр. Комсомольский, 15 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 29-летний водитель Nissan Sunny не уступил пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу Racer под управлением 19-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист пострадал. С различными телесными повреждениями его госпитализировали.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.