В Барнауле банки проведут акцию по сбору мелочи у населения

Кредитные организации будут бесплатно менять мелкую монету на банкноты или монеты крупных номиналов. Ряд банков решили не просто обменивать мелочь, но и дарить участникам акции сувениры и даже памятные монеты номиналом в 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

Акцию проводят чтобы вернуть в наличный платёжный оборот мелкие монеты. По расчётам Банка России, в нашей стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет.

Татьяна Винокурова,

управляющий Отделением Барнаул Банка России:

Уровень возврата мелких монет в наше Отделение составляет всего 34%. Между тем, они также важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов — в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платёжный оборот был обеспечен всеми номиналами.

Как выяснил altapress.ru, в акции принимают участие следующие банки:

Сбербанк,

ВТБ-24,

Альфа-банк,

Сибсоцбанк,

Алтайкапиталбанк,

АлтайБизнесБанк,

Росбанк,

Россельхозбанк,

Восточный экспресс банк,

Банк Авангард,

Газпромбанк,

Банк Открытие,

Банк Финсервис,

Ренессанс Кредит.

Акция будет проходить не только в Барнауле, но и в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Заринске, Белокурихе, Алейске, а также в ряде райцентров края и в Горно-Алтайске.