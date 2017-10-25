В Барнауле банки проведут акцию по сбору мелочи у населения

26 октября барнаульское отделение Центробанка и 14 коммерческих банков края впервые проведут акцию "День приёма монеты от населения". За обмен монет на купюры банки обычно взимают комиссию, но в ходе акции граждане могут сделать это бесплатно.
Кредитные организации будут бесплатно менять мелкую монету на банкноты или монеты крупных номиналов. Ряд банков решили не просто обменивать мелочь, но и дарить участникам акции сувениры и даже памятные монеты номиналом в 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.
Акцию проводят чтобы вернуть в наличный платёжный оборот мелкие монеты. По расчётам Банка России, в нашей стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет.
Татьяна Винокурова,
управляющий Отделением Барнаул Банка России:
Уровень возврата мелких монет в наше Отделение составляет всего 34%. Между тем, они также важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов — в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платёжный оборот был обеспечен всеми номиналами.
Как выяснил altapress.ru, в акции принимают участие следующие банки:
- Сбербанк,
- ВТБ-24,
- Альфа-банк,
- Сибсоцбанк,
- Алтайкапиталбанк,
- АлтайБизнесБанк,
- Росбанк,
- Россельхозбанк,
- Восточный экспресс банк,
- Банк Авангард,
- Газпромбанк,
- Банк Открытие,
- Банк Финсервис,
- Ренессанс Кредит.
Акция будет проходить не только в Барнауле, но и в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Заринске, Белокурихе, Алейске, а также в ряде райцентров края и в Горно-Алтайске.
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